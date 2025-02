Vorarlberger wurde Opfer von Minijob-Betrugsmasche

Das Angebot klingt verlockend: Den Nutzern wird von den Betrügern vorgegaukelt, dass sie mit minimalen Tätigkeiten – etwa das Bewerben von Hotels oder durch das Abgeben von Online-Bewertungen – gutes Geld verdienen können. Um die Interessierten an der Stange zu halten und Seriosität vorzutäuschen, fließen am Anfang tatsächlich kleine Provisionen. Später jedoch werden von den Minijobbern Einzahlungen gefordert, damit sie weiterarbeiten können – und an die richtig fetten Provisionen kommen. Letztere fließen freilich nie, das eingezahlte Geld ist für immer futsch. Dem nicht genug, versuchen die Täter über diese Masche auch noch, an private Daten wie Adressen, Bankverbindungen oder persönliche Informationen zu gelangen.