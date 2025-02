LIVE ab 15 Uhr: Massenstart-Bewerb in Damen-Kombi

Topfavoritinnen aus Norwegen

Auf die Kombiniererinnen wartet ein straffes Programm mit drei Bewerben in vier Tagen. Bereits am Freitag geht es im Mixed-Team erneut um Medaillen, ehe die WM für Hirner und Co. am Sonntag mit einem Einzelbewerb endet. Die Rollen sind jedenfalls klar verteilt. Topfavoritin ist die norwegische Lokalmatadorin Ida Marie Hagen, die acht Saisonsiege feierte. Mit Landsfrau und Titelverteidigerin Gyda Westvold Hansen ist ebenfalls zu rechnen, genauso wie mit der Deutschen Nathalie Armbruster, die den Gesamtweltcup anführt.