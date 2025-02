Aufstieg ist bei „gesunden“ Vereinen unerwünscht

Am Wochenende eröffnet die Regionalliga Mitte die Frühjahrssaison. Vor der es ja Herbstmeister DSV Leoben finanziell erwischte, der Abstieg schon fix ist. In den letzten Saisonen stieg sechsmal in Folge ein steirisches Team auf. Doch für die kommenden Jahre schaut es düster aus – kein Klub will in die Zweite Liga.