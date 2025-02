Im Kreißsaal wird´s mangels Babys immer stiller

Nur Wien hat ein Kinder-Plus

Konkret kamen im Vorjahr in OÖ 13.629 Babys zur Welt. Das ist ein Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber 2023, aber damit hält sich unser Bundesland im Vergleich noch tapfer. Im Burgenland kamen sogar um 5,7 Prozent weniger Kinder zur Welt, in Salzburg beträgt der Wert 5,3 und in der Steiermark 4,5 Prozent. Nur in Wien gab es ein Plus – und das gleich von 4,7 Prozent. In Wien und in OÖ ist die Anzahl der Kinder mit nicht-österreichischen Eltern übrigens am höchsten.