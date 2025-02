Bedarfszuweisungen: Prüfer vermissen Dokumentation

Land weist Kritik zurück

Das Land kritisierte den Bericht als wenig aussagekräftig. Der kurze Prüfzeitraum von drei Jahren verfälsche das Ergebnis, hieß es. Sinnvoller wären etwa zehn Jahre gewesen. Die Abweichung zwischen Gemeinden mit SPÖ-Bürgermeistern und solchen mit Ortschefs von anderen Parteien liege in diesem Zeitraum nur bei rund einem Prozent, so das Land. Weiters verwies man darauf, dass es nach Gemeinderatswahl 2022 in 17 Kommunen zu einem Wechsel der Bürgermeisterpartei und in 41 Orten zu veränderten Mehrheitsverhältnissen kam. Stichprobenartige Nachprüfungen über die widmungsgemäße Verwendung der Mittel seien zudem bereits eingeführt worden.