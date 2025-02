Rock-Legende enthüllt emotionale Abschiedsdoku!

Die Dreharbeiten begannen demnach bereits 2022, noch in diesem Jahr soll der Film erscheinen. Der Titel der Dokumentation lautet: „No Escape From Now“ (deutsch in etwa: „Kein Entkommen vor dem Jetzt“). Der Rockmusiker wurde in der Ankündigung zitiert: „Die vergangenen sechs Jahre gehörten zu den schlimmsten Zeiten, die ich je durchgemacht habe. Es gab Momente, in denen ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen“, erklärte Osbourne.