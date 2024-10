Ozzy Osbourne enthüllt Wahrheit über Konzert-Aus

Unglücklich auf Rücken gefallen

Der „Prince of Darkness“ fiel unglücklich auf seinen Rücken und zog sich dabei einen schweren Schaden an der Wirbelsäule zu. Der 75-Jährige lamentiert: „Ich bin damals zum Arzt gegangen und war überzeugt, dass er weiß, was er tut.“ Mein Sohn Jack habe ein Video von ihm geschossen, kurz bevor ich operiert wurde. Damals sei er noch bester Dinge gewesen, dass alles wieder gut werden würde: „Ich habe zu ihm gesagt, ich sehe dich in ein paar Minuten wieder! Seitdem konnte ich nie wieder richtig laufen!“ Um dann in seiner typischen Manier zu witzeln: ich bin seither schon fast fucking tot!“