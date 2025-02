Alpenpop, Drachenzirkus und großes Narrentreiben

Das Wochenende in OÖ wird bunt und närrisch: Der Fasching wird bereits ab Samstag quer durchs Land ausgiebig zelebriert, bevor er am Dienstag am Höhepunkt ist. Aber auch Musikfans kommen nicht zu kurz: HOLZA serviert in Linz ein Konzert mit feinstem Alpenrock. Um den Schutz der Eulen und Greifvögel geht’s im Botanischen Garten in Linz, kleine Theaterfans haben beim „Drachenzirkus“ in Traun Spaß.