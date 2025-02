Russi tadelt Paris: „Das ist keine Ausrede“

Versöhnliches Ergebnis

Im Vorfeld zu behaupten, Crans Montana sei keine angemessene Abfahrt, „ist nicht die richtige Ausrede“, so Russi. Gut möglich, dass Paris nach dem vergangenen Wochenende doch noch auf den Geschmack gekommen ist. Auf Rang acht in der Abfahrt folgte am Sonntag mit dem dritten Platz im Super-G sein erster Podestplatz der Saison.