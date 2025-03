Viele Ukrainer wollen in der Steiermark bleiben

Schafft es US-Präsident Donald Trump tatsächlich, bald den Krieg in der Ukraine zu beenden? Diese Frage stellen sich vor allem jene Ukrainer, die aus ihrem Heimatland vertrieben wurden und Schutz in der Steiermark gefunden haben. Aktuell befinden sich rund 10.000 Geflüchtete in unserem Bundesland, 40 Prozent davon in Graz, der Großteil ist in privaten Wohnungen untergebracht. „In den vergangenen drei Jahren wurden bei uns 15.600 Ukrainer registriert“, berichtet Friedrich Möstl, steirischer Honorarkonsul der Ukraine, der „Krone“.