Das besondere Arbeitsgewand beim Staatsgewalze

Reporter in Samt und Seide

So tauschen auch die Pressevertreter ihre (sonst meist weniger extravagante) Arbeitskluft an diesem Abend gegen etwas feinere Stoffe. Während die Wahl im männlichen Kollegium oft schnell getroffen ist, dürfen und müssen sich alle arbeitenden Damen einmal mit den Fragen der Reichen und Schönen auseinandersetzen: „Welche Frisur hält den ganzen Abend, welche Schuhe zwingen mich nicht nach kurzer Zeit schon in die Knie und am allerwichtigsten: Welches Kleid soll ich tragen?“