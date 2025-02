Schon wieder wurde ein Raserauto beschlagnahmt

Einen Bleifuß zog die Polizei am Dienstag in Oberösterreich aus dem Verkehr. Ein 26-jähriger Linzer war in Wels mit 153 km/h unterwegs, erlaubt waren eigentlich nur 70 km/h. Sein Auto musste der Mann vorläufig abgeben. Seine Ausrede war recht lapidar: Er hatte es eilig.