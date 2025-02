IT-Forensiker: „Man kann nicht alles knacken“

Wie die „Krone“ aus Juristenkreisen erfahren hat, wird es offenbar noch einige Zeit dauern, bis es im Fall des schrecklichen Todesschusses in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau vergangenen Oktober zum Prozess kommt. Der Grund: Die Justiz möchte wissen, ob es zwischen Täter und Opfer möglicherweise zuvor schon Probleme gegeben hat – und dies anhand der gespeicherten Daten auf den jeweiligen Mobiltelefonen überprüfen.