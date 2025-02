Das Burgenland verschärft jetzt die Asylpolitik

Die Verschärfungen in der Flüchtlingspolitik hatte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schon vor einem Jahr in die Wege geleitet. Er legte ein eigenes Positionspapier zu „Asyl und Migration“ vor. Darin ist unter anderem eine Obergrenze von 10.000 Asylanträgen pro Jahr in Österreich gefordert. Bei Nichteinhaltung drohte die SPÖ Burgenland an, nur mehr 330 Asylwerber in die Grundversorgung aufzunehmen.