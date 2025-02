„Die Liga ist so spannend wie schon lange nicht“

Schlusslicht glaubt an Klassenerhalt

Auch am anderen Ende der Tabelle ist noch nichts entschieden. „Wir sollten Platz 14 zumindest halten, es könnten ja auch zwei Klubs absteigen“, weiß Mannswörth-Coach Claus Schönberger. Dessen Mannschaft in der Vorbereitung neue Wege ging, unter anderem ein Box-Training bei Marcos Nader absolvierte und einen gemeinsamen Tag in der Therme verbrachte.