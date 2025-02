Hier profitieren auch die Fische vom neuen Strom

Bagger und Lkw bahnen sich den Weg am engen Treppelweg an der Salzach aneinander vorbei. Die Arbeiten am Wasserkraftwerk an der Mündung der Fischach laufen auf Hochtouren. „Ich bin sehr stolz auf dieses Vorzeigeprojekt“, sagt Bergheims Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP). Nicht nur die Gemeinde wird von dem 5,5 Millionen Euro teuren Projekt profitieren, sondern auch die Fische. Durch Aufstiegshilfen können sie die Wanderung bis zum Wallersee antreten.