Fall Kirchdorf: Umstrittene Primaria nimmt den Hut

„Eine leistungsfähige und funktionierende Anästhesie ist das Herzstück eines jeden Klinikums“, heißt es in einem internen Mail der „Kollegialen Führung“ des Kirchdorfer Spitals, in dem der Personalwechsel kommuniziert wurde. Und in dieser zentralen Abteilung war spätestens seit Mitte Dezember „der Wurm drin“, um es höflich auszudrücken.