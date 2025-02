Betrüger gab sich als armes Diebesopfer aus

Das nahende Weihnachtsfest dürfte der Unbekannte im Dezember des Vorjahres wohl genutzt haben, um auf das Mitgefühl und die Nächstenliebe der Passanten zu pochen. Auf Englisch sprach der Täter Menschen auf der Straße an und tischte ihnen eine traurige Geschichte auf. Er sei Tourist, in Österreich bestohlen worden und habe nun kein Bargeld mehr für seine Rückkehr in die Heimat – wahlweise, dank gefälschter Urkunden, gab er Irland oder Großbritannien an.