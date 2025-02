Angela Merkel kam, las und ließ sich feiern

Was macht eine ehemalige deutsche Bundeskanzlerin am Tag eins, nachdem Friedrich Merz die Kanzlerwahl gewonnen hat und die AfD Platz zwei erzielt hatte? Sie geht ins Exil nach Österreich. Dort wird sie bejubelt und gefeiert. Zuerst bei einer Stippvisite mit Kaffee (und Gugelhupf?) in der Hofburg bei Alexander Van der Bellen, der sich auch einmal über entspannte Besucherin freuen kann, die nichts von ihm will.