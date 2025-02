Aktivist wollte Krankenzimmer des Papstes stürmen!

Die Sauerstofftherapie wurde fortgesetzt, wenn auch mit leicht reduziertem Sauerstoffanteil. Am Montagmorgen empfing der Papst die Eucharistie, und am Nachmittag nahm er seine Arbeitstätigkeit wieder auf. Am Montagnachmittag rief er erneut den Pfarrer von Gaza an, um seine Nähe zu der Gläubigen zu bekunden. Papst Franziskus dankte allen Menschen, die in den letzten Tagen für seine Gesundheit gebetet haben.