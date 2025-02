Vatikan: Papst verbrachte erneut „ruhige Nacht“

Akute Atemkrise am Wochenende

Am Sonntagabend hatte der Vatikan berichtet, dass der Zustand des 88-Jährigen weiterhin kritisch sei. Eine beginnende Niereninsuffizienz wurde festgestellt. Franziskus wurde erneut einer Bluttransfusion unterzogen, was zu einem Anstieg des Hämoglobinwertes geführt habe. Die Sauerstofftherapie über Nasenkanülen werde fortgesetzt, wie in einem medizinischen Bulletin zu lesen war. Am Wochenende hatte Franziskus zudem eine akute Atemkrise.