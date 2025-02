Drogenlenker ohne Schein bei Planquadrat gestoppt

„Aktion scharf“ der Exekutive am vergangenen Freitag: Zehn Stunden lang wurde ein landesweites Planquadrat durchgeführt. Im Fokus der Beamten: Raser und Alko- sowie Drogenlenker. Insgesamt 820 Fahrzeuge wurden angehalten und fast genauso viele Alkoholtests durchgeführt. Sieben Personen hatten sich alkoholisiert hinters Steuer gesetzt, bei zwei weiteren konnte der Konsum von Suchtmitteln nachgewiesen werden. Der traurige Spitzenreiter war ein 27-jähriger Autofahrer im Bezirk Neusiedl am See, der 1,48 Promille intus hatte.