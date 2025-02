Die Mieten legten 2024 in ganz Österreich zu

Sinkende Preise nur in Bludenz und im Burgenland

Sinkende Angebotspreise pro Quadratmeter verzeichneten unterdessen nur einige wenige Bezirke. So kostete der Quadratmeter zur Miete in Bludenz in Vorarlberg im abgelaufenen Jahr durchschnittlich 15,98 Euro und damit um 1,2 Prozent weniger als 2023. Günstiger wurde es auch in Jennersdorf (minus 1,1 Prozent auf 8,3 Euro pro Quadratmeter) und Güssing (minus 0,7 Prozent auf 7,8 Euro pro Quadratmeter) im Burgenland. Güssing und Jennersdorf waren 2024 auch jene Bezirke, in denen es sich in ganz Österreich am günstigsten zur Miete leben ließ.