Wiener Grüne wollen Wohnbeihilfe anpassen

Die Belastungen seien in den vergangenen Jahren um 26 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt müssen Studentinnen und Studenten laut den Grünen 555 Euro an Wohnkosten pro Monat zahlen. Hoch sei die Summe vor allem bei jenen, die in Studierendenheimen wohnen. Sie müssen demnach 54 Prozent ihres Einkommens in die Unterkunft stecken. Das liegt vor allem daran, dass Studentinnen und Studenten, die dort ein Zimmer mieten, üblicherweise nur ein geringes Einkommen haben.