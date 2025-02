Mehrheitswahlrecht ist österreichweit Unikum

Doch über was genau können die Vorarlberger abstimmen? Zum einen wird am 16. März über die Zusammensetzung der Gemeindevertretungen in allen 96 Kommunen entschieden. Dazu haben Parteien und Listen in 83 der 96 Gemeinden Wahlvorschläge eingereicht. Eine große Auswahl gibt es dabei nicht immer: In 39 Kommunen wird nur jeweils eine Liste auf dem Wahlzettel stehen. Dabei handelt es sich oft um bürgerliche Zusammenschlüsse in eher ländlichen Gemeinden, die sich – mit dem Ortsnamen kombiniert – nicht selten einfach „Liste“ nennen. So gibt es beispielsweise im Großen Walsertal die „Liste Fontanella“.