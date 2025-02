Ex-Berater würde Vorwürfe wieder publik machen

Er nennt die Entfremdung der Brüder „hart und traurig“, stellt aber fest: William habe sich bewusst entschieden, mit dieser Sache privat zu bleiben – anders als sein Bruder! Knaufs Beziehung zu William gilt als sehr eng. Der britische Thronfolger informierte ihn sogar persönlich über die Krebserkrankung von Prinzessin Kate. Er habe ihn noch nie so am „Boden erlebt“, schildert Knauf in dem Interview.