„Habe William noch nie so am Boden erlebt“

„Absolut furchtbar“ – so beschreibt Knauf jenes Gespräch mit William, in dem dieser ihn über Prinzessin Kates Krebsdiagnose informierte. Nur wenige Wochen, nachdem bereits die Krebsdiagnose seines Vaters bekannt wurde. „Ich habe ihn noch nie so am Boden gesehen“, sagte der ehemalige Berater in der TV-Sendung „60 Minutes Australia“, der immer noch eng mit William befreundet ist.