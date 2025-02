Corona-Nachwirkungen: Mehr Rad, weniger Auto

Einheitlich in Österreich mehr Rad, weniger Auto

Für fünf Bundesländer – Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg – sowie Graz, St. Pölten und die Bundeshauptstadt Wien liegen Mobilitätserhebungen für die Zeit nach und vor der Pandemie vor. „Die Mobilitätserhebungen der Bundesländer zeigen in zwei Bereichen eine einheitliche Entwicklung: Der Radverkehr ist gestiegen, der Anteil des Autos zurückgegangen“, fasste Schwendinger zusammen. Im Land Salzburg nahm der Anteil des Radverkehrs an der Mobilität von elf Prozent im Jahr 2012 auf 13 Prozent im Jahr 2022 zu, in Oberösterreich von 5,2 Prozent im Jahr 2012 auf 6,7 Prozent im Jahr 2022, in Tirol von elf Prozent im Jahr 2011 auf 14 Prozent im Jahr 2022, in der Steiermark von sechs Prozent im Jahr 2014 auf neun Prozent im Jahr 2024 sowie in Vorarlberg von 16 Prozent im Jahr 2017 auf 22 Prozent im Jahr 2022.