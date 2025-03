In Schulen und Spitälern: Roboter macht nun sauber

Werden Roboter Menschen ersetzen? In Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist, scheint mittlerweile kaum noch etwas unmöglich. Auch ein Spezialist für Gebäudereinigung, Sicherheit und Catering macht sich den technischen Fortschritt zunutze. So versieht in der Reinigung von zwei Krankenhäusern und einer Schule schon ein Roboter für Dussmann Österreich seinen Dienst.