Schlemmen und leben wie einst Giacomo Casanova

Preiswerte Austern schlürfen

Um Interessierten die Schönheit dieses Fleckchens Erde näherzubringen, waren die Eselböcks in allen Himmelsrichtungen unterwegs. So etwa entführen sie in ihrem Buch nach Novigrad, die Stadt der Schlemmer, wo es bei Damir und Ornella nur rohen Fisch gibt. Ins Bergdorf Buzet, in dem die besten Trüffel kredenzt werden. Ins verlorene Paradies Brijuni, wo man alle Sorten Fleisch in Tontöpfen auf einer offenen Feuerstelle zubereitet. Und in das verschlafende Fischerdörfchen Vrsar, wo einst auch der viel gejagte Lebemann und Frauenheld Giacomo Casanova eine angenehme Auszeit verbrachte und heute Emil Sošić Austern von Weltklasseformat züchtet.