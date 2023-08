Die Eselböcks vermieten Ferienvillen an der Adria

Ruhestand ist für die pensionierten Eveline (63) und Walter Eselböck (66) ein Fremdwort. Vor sieben Jahren übergaben sie die Leitung ihres Gourmettempels „Taubenkobel“ in Schützen am Gebirge an ihre ältere Tochter Barbara und Schwiegersohn Alain Weisgerber und errichteten daraufhin in Rust am Neusiedler See das Boutiquehotel „Drahteselböck“ für Rad- und Kulturtouristen. Doch damit nicht genug: Ab sofort empfängt das umtriebige Power-Couple Gäste im kroatischen Ferienort Opatija - in ihrer „Villa Evelina“.