„Schön, diese Leidenschaft und Freude zu sehen“

Bereits zum siebenten Mal geht heuer der Spielerpass Cup presented by Billa über die Bühne. In einer bisher nie dagewesenen Größe duellieren sich dabei Menschen mit Behinderungen auf fünf unterschiedlichen Levels. Es ist damit das größte Hallenfußballturnier dieser Art in Österreich und wird auch heuer wieder am 23. Februar für viele Freude bei allen Beteiligten sorgen.