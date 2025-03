Das ist das modernste Stadion Europas

Der Goodison Park, auch „Grand Old Lady“ genannt, hat zahlreiche Matches erlebt, die in Erinnerung blieben. Bei der WM 1966 wurden dort auch fünf Spiele ausgetragen. „Es ist mein Lieblingsstadion auf der ganzen Welt“, meinte die portugiesische Legende Eusebio einmal. Kein Wunder. Erzielte er bei besagter WM gegen Nordkorea nach 0:3-Rückstand beim 5:3 im Viertelfinale vier Treffer. „Das bleibt in Erinnerung.“