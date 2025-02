Auf A23: Raser flüchtet mit 230 km/h vor Polizei!

Fluchtauto absichtlich touchiert

Der junge Österreicher scherte immer wieder auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs aus und nahm dabei riskante Überholmanöver in Kauf. Gleich mehrere Polizeistreifen unterstützen die Verfolgung und jagten den Raser durch Wien-Stadlau. Doch der PS-Protz ließ sich nicht so leicht stoppen: Erst als er erneut auf die A23 bei der Donaustadtstraße auffahren wollte, setzten die Beamten der Zivilstreife zum finalen Manöver an. Mit einem gezielten Rempler an der Hinterachse brachten sie den Fluchtwagen schließlich zum Stehen.