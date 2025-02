Ausreden? Nicht von und mit Vincent Kriechmayr! Obwohl Österreichs Speed-Routinier mit einer höheren Startnummer am Samstag bei der Abfahrt von Crans Montana womöglich das Stockerl „gepackt“ hätte, ging er‘s in der ORF-Analyse eiskalt an: „Ich hätt‘s schon besser machen können auch.“