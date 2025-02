Genuss ohne Promille ist immer öfter gefragt

Auch wenn die Kategorie „Alkoholfrei“ in der Vinothek Selektion in der Landeshauptstadt noch ein Nischenangebot darstellt, wie Betriebsleiter Alexander Seiser betont, bietet man auch dort bereits zwei Weine an. „Das liegt sicher zum Teil auch an den etwas höheren Preisen. Der technische Prozess der Entalkoholisierung sei aufwändig und werde in Österreich noch nicht angeboten, was die Kosten steigert“, erläutert Seiser.