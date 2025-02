Milliarden-Angebot? Jetzt spricht Max Verstappen

Verstappen bestätigt zwar die Gespräche mit der Konkurrenz, es ging jedoch nie um einen Wechsel in der Formel 1. „Als ich das gelesen habe, war es ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich so etwas in der Art gesehen habe. Den einzigen Kontakt, den ich mit ihnen hatte, bezog sich auf die GT3-Serie in diesem Jahr.“ Zur Erklärung: Verstappen gründete ein eigenes GT3-Team, das 2025 an den Start geht.