Die Promi-Gerüchteküche brodelt vor dem Opernball

80‘s Superstars und Topmodels

Lustig ist, sie alle trennen nur zwei Abteile zur Lugner- City-Loge. Hier schwirren am 27. Februar nicht nur Jacqueline samt Göttergatten, sondern bereits im Vorfeld ein paar Namen von VIPs herum. So galten bis zuletzt als heiße Kandidaten nicht nur 80er-Superstar Cindy Lauper, sondern auch Aktrice Isabelle Huppert, die aktuell in Wien sogar dreht. Für beide spricht, dass sie zu besagtem Datum frei und verfügbar wären. Fix hingegen sind die Auftritte von Schauspielerin Larissa Marolt. Mit dem neuen Rex-Herrl, Mime Ferdinand Seebacher, wird sie in der Campari-Loge Platz nehmen. Zu ebener Erd’, im Parterre links, spielt es sich heuer ab. Veronika Piëch, Ex-Frau von Hans Michel Piëch, Enkel des Autobauers Ferdinand Porsche hält hier Hof.