Mercedes will gleichzeitig expandieren und sparen

Mercedes bringt außerdem auch in diesem Jahr nur wenige neue Modelle auf den Markt und muss viel in die Erneuerung des Angebots investieren. Mercedes-Chef Ola Källenius kündigte am Donnerstag in Sindelfingen „die größte Produktoffensive seit Jahrzehnten“ an. Sie nimmt aber erst 2026 Fahrt auf. Bis Ende 2027 sollen dann 37 neue Pkw-Modelle auf den Markt kommen, davon fast die Hälfte E-Autos.