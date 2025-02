So geht der Fahrrad-Check vor dem Saisonstart

Vorarlberg ist ein Land der Pedalritter: 77 Prozent der Haushalte besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Rad, 51 Prozent mindestens zwei. Und in bereits 45 Prozent der Haushalte ist ein E-Bike geparkt. Zwar spulen mehr und mehr Menschen das ganze Jahr über Kilometer am Drahtesel, viele aber starten erst in den kommenden Wochen in ihre Radfahrsaison. Für alle, die eine solche Winterpause eingelegt haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Rad aus dem Keller oder aus der Garage zu holen und wieder auf Vordermann zu bringen.