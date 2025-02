Salzburg gewinnt gegen Ljubljana nach Verlängerung

Drei Viertelfinal-Fixplätze werden in Vierkampf vergeben

Allerdings könnten die „Bullen“ die Kärntner am Freitag mit einem Sieg bei Fehervar noch von Tabellenplatz eins verdrängen. Die Klagenfurter empfangen die Pustertal Wölfe (alle Spiele 19.15 Uhr). Gemeinsam haben KAC, Salzburg und Südtirol, dass sie fix im Viertelfinale sind. Die übrigen drei Viertelfinal-Fixplätze werden am Freitag in einem Vierkampf vergeben.