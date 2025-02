Frontalcrash: „Hatte Angst, eine Tote zu sehen!“

„Hatte Angst, eine Tote zu sehen“

„Beide Autos hat es in die Luft gehoben“, wie der Kärntner der „Krone“ berichtet. Sofort blieben die anderen Verkehrsteilnehmer stehen und versuchten zu verstehen, was gerade passiert war. „Ich bin dann ausgestiegen“, so der Zeuge: „Ich hatte in diesem Moment Todesangst, eine Tote zu sehen!“ Dennoch öffneten er und andere Helfer am Unfallort die Autotür: „Auch ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war da, der hat dann die Leitung übernommen.“ Zuvor wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.