Busfahrer streiken am Donnerstag von 4 bis 6 Uhr

Die österreichweiten Warnstreiks wurden an mehr als 80 Standorten von 4 bis 6 Uhr am Donnerstag angekündigt. In den Morgenstunden seien auch Einschränkungen beim Linienverkehr möglich, heißt es in einer Aussendung. In Wien ist vor der Zentrale Blaguss Buslinie von 4 bis 6 Uhr eine Kundgebung geplant.