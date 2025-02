LIVE ab 18.45 Uhr: Playoff-Konferenz u.a. mit Roma

Zumindest in drei der 18.45-Uhr-Partien dürfte noch alles offen sein, siegten doch Twente Enschede gegen FK Bodø/Glimt sowie FCSB gegen PAOK Saloniki nur mit einem Treffer Unterschied (2:1) und der FC Porto trennte sich von der AS Roma mit einem 1:1. Lediglich Galatasaray Istanbul scheint nach dem 1:4 bei AZ Alkmaar nur mehr Außenseiter-Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale zu haben – ausgeschlossen ist aber in diesem Duell nichts ...