31-Jähriger am Pannenstreifen von Lkw angefahren

Von Sattelfahrzeug niedergestoßen

Zur selben Zeit fuhr ein 59-jähriger Slowake mit seinem Sattelfahrzeug an dem am Pannenstreifen stehenden Fahrzeug vorbei. Dabei kam er leicht nach rechts, touchierte zuerst das Auto und anschließend den 31-Jährigen, der dabei mehrere Meter weit weggeschleudert wurde und schwer verletzt am Pannensteifen liegen blieb. Die vier im Auto sitzenden Bulgaren blieben unverletzt.