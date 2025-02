Buschauffeur mit Messer zum Anhalten genötigt

Der Chauffeur eines Linienbusses ist Montagabend in St. Georgen an der Mattig (Bezirk Braunau) von einem Fahrgast mit gezücktem Messer dazu genötigt worden anzuhalten. Der Unbekannte drückte das Messer gegen den Oberkörper des Fahrers, worauf der 53-Jährige den Bus stoppte. Der Täter und zwei weitere Personen stiegen kurz vor dem Bahnhof aus und flüchteten. Der Lenker erlitt einen Schock, so die Landespolizeidirektion.