Simon Schwarz kann stolz auf Schwiegermama sein

Unerschrockene Frauen mit markanten Gesichtern und immenser Kraft faszinieren Malerin Saša Makarová schon ihr Leben lang. Schließlich konnte sie sich an solchen Leitfiguren stets orientieren. „Ich bin mit 19 Jahren Mutter geworden. Als meine Beziehung kurz später zerbrach, unterstützten mich meine Eltern, damit ich an der Akademie der Bildenden Künste in Bratislava Restaurierung studieren konnte. Doch im Grunde war ich Alleinerzieherin“, erzählt die gebürtige Tschechoslowakin, die als Tochter eines Malers und einer Journalistin in Košice aufwuchs.