Geschwommen wird nur mit den Delfinen

Gewürzinsel statt Winter in Tirol, Schulunterricht statt Training im Hallenbad. Die mehrfache WM- und EM-Teilnehmerin Lena Opatril macht derzeit Schwimm-Pause und erfüllt sich auf der zu Tansania gehörenden Insel Sansibar einen lange gehegten Wunsch. „Ich habe mein Lehramt-Studium beendet und wollte schon immer einmal im Ausland unterrichten“, erklärte die 25-Jährige: „Es ist sehr interessant und macht viel Spaß. Die Kinder sind alle sehr lieb und gehen so gerne in die Schule.“ Vier Wochen lang unterrichtet die Oberperferin an einer Volksschule in englischer Sprache die Fächer Englisch und Mathematik.