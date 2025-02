Linzer Kult-Buffet braucht einen neuen Wirt

„Tschecherln“ sind Stadtgeschichte

Derartige „Tschecherln“ sind ein Stück unserer Stadtgeschichte, die in der Moderne oft verloren gehen – Orte, an denen Zeit keine große Rolle spielt, solange das Glas noch gefüllt ist. Eines dieser besonderen Linzer Originale ist auch das Sonnensteinbuffet in der gleichnamigen Straße in Urfahr.