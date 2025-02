Meghan Markle machte diesen gefährlichen Fehler!

Gefährlicher Moment an der Royal Academy of Arts

Die Szene spielte sich vor der Royal Academy of Arts in London ab: Meghan, elegant in einem schwarzen Givenchy-Kleid, stieg aus dem Wagen, begrüßte ihren Gastgeber – und schloss selbst die Tür. Doch laut Sicherheitsexperten war genau das ein gefährlicher Fehler.